В Минфине анонсировали крупное сокращение чиновников

В следующем году власти планируют начать масштабную реформу по сокращению чиновников. Об этом сообщила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Так, в 2020 году будут сокращены 5% сотрудников территориальных органов власти, а в 2021 году - еще на 10%. Число сотрудников центрального аппарата уменьшится за этот период также на 10%.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», - приводит РИА Новости слова Нестеренко.

Замминистра отметила, что кабмин планирует провести реформу госслужбы, чтобы поднять постоянную часть оплаты труда чиновников до 60% от фонда оплаты труда, а оставшиеся 40% будут стимулирующей частью.

Сейчас, по словам Нестеренко, «эта пирамида перевернута». Замминистра считает, что данная инициатива позволит найти ресурсы для изменения системы оплаты труда и повышения зарплат до конкурентного уровня.