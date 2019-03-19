Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Инцидент зафиксировали американские военные спутники на высоте 25,6 километров над Землей.
© Видео: AstroAlert, YouTube
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.
Инцидент зафиксировали американские военные спутники на высоте 25,6 километров над Землей.
Эксперты оценили мощность взрыва в 173 килотонны в тротиловом эквиваленте, что составляет почти 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году и в 10 раз сильнее, чем ядерный удар по Хиросиме.