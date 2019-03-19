Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.

Инцидент зафиксировали американские военные спутники на высоте 25,6 километров над Землей.

Эксперты оценили мощность взрыва в 173 килотонны в тротиловом эквиваленте, что составляет почти 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году и в 10 раз сильнее, чем ядерный удар по Хиросиме.