В Кремле ожидают прихода «президента мира» на Украине

Москва хотела бы, чтобы пост президента Украины занял человек, который обладает политической мудростью, здравым смыслом и умеет трезво оценивать реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в России будут рады увидеть украинского лидера, который предпочтет быть «президентом мира», а не войны. При нынешнем президенте Петре Порошенко отношения Украины и РФ лишены любой перспективы, отметил пресс-секретарь.

«Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может. В остальном нужно следить и внимательно смотреть за тем, что будет происходить», - отметил Песков.

Ранее на тему властей Украины высказался президент России Владимир Путин. В ходе общения с жителями Крыма он заявил, что действия официального Киева зачастую вызывают оторопь и недоумение. Президент отметил, что в такие моменты хочется обратиться к властям Украины на их государственном языке и поинтересоваться, не сошли ли они с ума.