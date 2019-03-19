Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" - Жириновский», - заявил политик.

Он отметил, что эта фамилия является уникальной.

«В мире нет никого с этой дурацкой фамилией», - сказал парламентарий.

Жириновский также рассказал, что в его роду были и другие фамилии, из которых бы он мог выбирать: Макаровы, Половинкины, Сергучевы и Горбуновы.