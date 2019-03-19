Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»
Он отметил, что эта фамилия является уникальной.
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" - Жириновский», - заявил политик.
Он отметил, что эта фамилия является уникальной.
«В мире нет никого с этой дурацкой фамилией», - сказал парламентарий.
Жириновский также рассказал, что в его роду были и другие фамилии, из которых бы он мог выбирать: Макаровы, Половинкины, Сергучевы и Горбуновы.