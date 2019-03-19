В Boeing заявили о принятии мер для обеспечения безопасности эксплуатации лайнеров
Специалисты корпорации Boeing предпринимают меры для обеспечения эксплуатации самолетов типа Boeing 737 MAX. Об этом заявил директор компании Деннис Мюленбург.
«Трагические потери рейса 302 Ethiopian Airlines и рейса 610 авиакомпании Lion Air затрагивают всех нас, это наше общее горе», - сообщил он.
Мюленбург выразил соболезнования родным и близким жертв страшной катастрофы.
Глава Boeing заверил, что безопасность пассажиров является приоритетом компании. По его словам, специалисты анализируют имеющуюся информацию о произошедших авариях, чтобы максимально обезопасить полеты.
«Мы работаем в полном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США, Министерством транспорта и Национальным советом по безопасности на транспорте по всем вопросам, связанными с авариями Lion Air и Ethiopian Airlines», - заверил Мюленбург.
Бизнесмен добавил, что работа продвигается тщательно и быстро, сотрудники компании продолжают работать вместе со следователями, которые предоставили доступ к экспертизе.
«Вскоре мы выпустим обновление программного обеспечения и соответствующую подготовку пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии на Lion Air Flight 610», - подчеркнул директор корпорации.
«Вместе мы продолжим работать, чтобы сохранить доверие людей к Boeing», - заключил Мюленбург.
Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. 157 человек погибли. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за полгода.
После случившегося ряд стран и авиакомпаний приостановили эксплуатацию лайнера.