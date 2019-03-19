Путин: содержание под стражей должно соответствовать обвинениям

Российский президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что содержание под стражей осужденных должно соответствовать тяжести обвинений, а не быть условием хорошего расследования.

«Должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, а избрание такой меры пресечения как содержание под стражей - соответствовать тяжести предъявляемого обвинения»

По его словам, содержание под стражей не должно быть «для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования».

Кроме того, президент РФ призвал органы прокуратуры усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишенные свободы, а также добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения.