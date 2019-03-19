Экспедиция РГО отправится в Красноярский край к месту падения метеорита

В самое ближайшее время экспедиция Русского географического общества отправится на север Красноярского края, куда предположительно упал метеорит.

Теперь специалистам РГО предстоит установить точные координаты падения небесного тела.

Напомним, в небе над поселком Тура, что находится в Эвенкийском автономном округе, несколько дней назад местные жители стали свидетелями необычного явления: на небе появился огненный шар. Он стремительно приближался к земле, вспыхнул и погас.