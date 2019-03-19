В Омске сгорел цех литейно-механического завода

На территории цеха ОАО «Литейно-механический завод» в Омске сгорел цех по производству канифоли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание вспыхнуло около 14.00 (11.00 мск) 19 марта. Площадь пожара в одноэтажном здании составила 1,4 тыс. кв.метров. На место выехала лаборатория для замера ПДК (предельно-допустимых концентраций) вредных веществ в воздухе.

Очевидцы сообщают, что столб черного дыма виден из многих частей Омска. Произошло обрушение кровли здания. Работников эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал.

Около 15.30 по местному времени пожар удалось локализовать. На месте работают экстренные службы, пожару присвоен третий повышенный уровень сложности.

