Названы дата и место прощания с Марленом Хуциевым

Прощание с Народным артистом СССР и президентом Гильдии кинорежиссеров России Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Центральном доме кино по адресу улица Васильевская, дом 13. Эту информацию «Звезде» подтвердили в Союзе кинематографистов.

По предварительным данным, прощание начнется в 11.00.

В этот же день после церемонии пройдут похороны режиссера. Точное место на настоящий момент уточняется.

В Союзе кинематографистов также принесли соболезнования родным и близким Хуциева.

Напомним, режиссера не стало сегодня, 19 марта, на 94-м году жизни.

Марлен Хуциев снял такие фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и многие другие. Осталась незавершенной картина «Невечерняя».