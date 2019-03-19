В Госдуме заверили, что Россия готова к 30-градусным морозам в апреле

Зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев рассказал «Звезде», как отразится 30-градусный мороз в апреле в России на работу ЖКХ.

Он подчеркнул, что морозы, которые могут в апреле нагрянуть в некоторые российские города, отразятся только на количестве аварий на дорогах.

«Не должно отразиться. Может отразиться только на гололеде и количестве аварий. У нас же осенне-зимний период заканчивается в мае месяце», - сказал Качкаев.

По словам зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, отопление в стране до мая не будут отключать. Поэтому у россиян нет поводов для беспокойства.

«Отопление будет работать. Нигде отопление отключаться не будет. В апреле – 100%», - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что на части России апрель будет весьма морозным, кое-где температура упадет до -30 градусов.