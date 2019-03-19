В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»

Завершающий стык, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода «Турецкий поток», сварен в Турции. Об этом сообщается на сайте оператора проекта Turkstream, передает РИА Новости.

Техническая операция, которая носит название надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в одну нитку газопровода. Вес, который подняли во время работ, составил почти 409 тонн. После проверки сварного шва нитку газопровода уложили на морское дно на глубину 32 метра. Эту операцию провели на обеих нитках в российских водах в январе-феврале этого года и закончили рядом с турецким побережьем.

В сообщении Turkstream говорится, что завершающий стык, который соединяет морскую и прибрежную секции «Турецкого потока», был сварен в Турции. Он символизирует завершение всего комплекса работ по созданию системы газопровода в Черном море.

«Турецкий поток» - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными государствами. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая - для того, чтобы обеспечить газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.