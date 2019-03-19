Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного советского режиссера Марлена Хуциева. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева - нашего именитого режиссера», - сообщил он.

Напомним, Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в московской больнице. Незадолго до этого режиссер был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением и находился в реанимации.

Марлен Хуциев известен своими работами над такими лентами, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь». В 2019 году выйдет последний фильм режиссера «Невечерняя».