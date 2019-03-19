Россиян могут заставить давать опровержения фейковых сообщений в соцсетях

Российские суды начали обязывать граждан публиковать на своих страницах в социальных сетях опровержения собственных постов в случае, если в них доказано наличие клеветы. Об этом сообщает «Российская газета».

По закону, требовать опровержения можно не только у средств массовой информации, но и у гражданина, который распространил клевету. Однако ранее заставить блогера сделать опровержение своих слов было почти невозможно. Возможность появилась только в конце 2018 года, когда в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс ввели наказание за отказ опубликовать опровержение.

Издание в качестве примера приводит случай, который произошел в Республике Коми, где недавно было исполнено такое судебное решение. Суд обязал местную жительницу опровергнуть сведения о жестоких условиях содержания ее сына в «Исправительной колонии №25». По ее словам, парень подвергался издевательствам со стороны сотрудников тюремного ведомства: били, постоянно переводили в одиночную камеру, лишали медпомощи.

Но эта информация была признана не соответствующей действительности.

«Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми отреагировало на публичные претензии обеспокоенной матери: приказом была назначена комиссия и проведена служебная проверка», - заявили в службе судебных приставов.

После проверки доводы ответчика, которые были изложены в видеоролике, не подтвердились. Комиссия по проведению служебной проверки сочла доводы, которые содержались в видеообращении, не соответствовали действительности и порочили деловую репутацию ФКУ ИК-25.

В качестве опровержения ответчица в соцсети опубликовала сообщение о принятом судебном решении.

Согласно закону, отказ от размещения на своей странице в соцсетях нужных признаний за собой влечет административный штраф в размере 5-20 тысяч рублей.

Если и после этого гражданин исполнять решение суда откажется, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело.