Эксперт назвал основные направления развития Крыма

Ситуация в Крыму значительно поменялась за последние пять лет. Об этом в студии программы «Сегодня утром» рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Эксперт отметил, что до присоединения к РФ большую часть электроэнергии на полуостров поставляли с территории Украины. Теперь регион станет полностью энергонезависимым.

«Сейчас после введения двух станций и последующей еще одной, третьей, Крым станет экспортером электроэнергии. То есть мы сейчас и так до этого времени поставляли по энергомосту, после этого Крым долгие годы сможет сам поставлять электроэнергию, причем она будет стоить дешевле, чем в той же самой Украине», - уверен Абзалов.

Кроме того, в Крыму решается вопрос с водоснабжением - основным проблемным вопросом на данный момент.

«Дело в том, что наши украинские коллеги решили перекрывать постоянно канал, который обеспечивает водоснабжение, прежде всего, сельское хозяйство. Но у Израиля такие же проблемы. Капельное орошение, повышение эффективности водоснабжения, опреснение воды и артезианские источники непосредственно на территории крупных агломераций - и вопрос с водоснабжением будет решен», - констатировал эксперт.

Плюс ко всему, решается вопрос с транспортной доступностью. Это модернизация аэропортов и строительство дороги Таврида. Это позволяет в разы увеличивать турпоток на полуостров.

«Знаете, что объединяет Януковича, Кучму, Кравчука и Порошенко? Все во время избирательной кампании обещали построить обходные маршруты по трассе в Крыму. Так называемая Таврида, которая сейчас строится. За все это время ни одного километра дополнительных дорог проложено не было. Колоссальные пробки, которые накапливались на побережье и мешали развитию туристического транспорта - это все «заслуги» предыдущих президентов Украины. Сейчас впервые за долгие годы без обещаний в рамках избирательной кампании взяли и построили», - заявил Абзалов.

То же самое, по его мнению, касается и Крымского моста. Он дает экономический эффект. По словам Абзалова, строительство железной дороги позволит снизить стоимость товаров и услуг.