Ядовитый борщевик заполонил Урал

Борщевик распространился по Свердловской области, в скором времени он займет всю карту Среднего Урала, рассказал замдиректора Института экологии растений и животных УрО РАН Денис Веселкин.

По его словам, ядовитые зонты борщевика уверенно двигаются на северо-восток страны, захватывая новые территории. При этом борщевик – не один такой агрессивный «чужестранец». На Всероссийском конгрессе «Промышленная экология регионов» в Екатеринбурге назвали не менее десяти растений, которые на первый взгляд покажутся безобидными. Среди них – сирень венгерская и дуб черешчатый.

Веселкин отметил, что чужестранные деревья быстро растут, заглушая старых обитателей парков и лесов – благородных сосен. На Среднем Урале разрослись яблоня ягодная, золотарник канадский. Еще в советское время среди сосен в Екатеринбурге сажали яблони, клены, черемуху Маака. Заросли превратили почку в мокрую и не просыхающую даже летом. Такие условия оказались комфортными для комаров.

На месте сосняков могут появиться кленовые рощи, бьют тревогу ученые. Их запрещено вырубать законом. Местные виды уступают чужеродным в подросте, поэтому через 10 лет сосны упадут, а на их месте вырастет клен и борщевик, после чего люди никуда не пойдут отдыхать, подчеркнул эксперт.

Борщевик Сосновского может спровоцировать сильный ожог на коже человека. Он болезнен и долго заживает. При этом, если сок растения попадет в глаза, то он может привести даже к слепоте.