Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира
Лидерами рейтинга стали Сингапур и Гонконг, а также французская столица Париж.
© Фото: Valentin Wolf , imageBROKER.com, Globallookpress
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного журналом The Economist. Там уровень жизни на 7% дороже, чем, например, в Нью-Йорке, который расположился на седьмой строчке.
Еще пять лет назад лидерство удерживал Сингапур.
Кроме того, дорогими для проживания названы Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Лос-Анджелес.
Москва, в свою очередь, заняла 102-ю строчку рейтинга.
А самыми дешевыми городами стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алма-Ата и Бангалор.
Всего в списке представлены 133 города.