Опубликован рейтинг самых дорогих для жизни городов мира

Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного журналом The Economist. Там уровень жизни на 7% дороже, чем, например, в Нью-Йорке, который расположился на седьмой строчке.

Еще пять лет назад лидерство удерживал Сингапур.

Кроме того, дорогими для проживания названы Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Москва, в свою очередь, заняла 102-ю строчку рейтинга.

А самыми дешевыми городами стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алма-Ата и Бангалор.

Всего в списке представлены 133 города.