Суд признал законной блокировку клипа «Иуда» рэпера Хаски

Таганский районный суд столицы отклонил иск рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, к Роскомнадзору по поводу незаконной блокировки его клипа на песню «Иуда». Об этом пишет агентство «Москва».

«Суд постановил отказать в удовлетворении требований, жалобу отклонить», - огласила решение судья Юлия Смолина.

Адвокат истца Сергей Бадамшин назвал блокировку необъективной, а действия полиции и Роскомнадзора «неуклюжими». По его мнению, МВД РФ должно было создать комиссию в области культуры и вынести решение на основе их выводов.

«В самом клипе Хаски не содержится информация о способах изготовления, распространения или употребления наркотических веществ. В нем есть видеоряд, в котором размалывается видеопленка и упаковывается в пакет», - пояснил защитник.

По его словам, идея клипа состоит в том, что музыка - лучшая замена любым наркотикам.

Напомним, видео «Иуда» рэпера Хаски было заблокировано на хостинге YouTube 17 ноября 2018 года на основе содержащейся в нем информации об изготовлении и использовании наркотиков. Кроме того, клип был заблокирован и в соцсети «ВКонтакте».