Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Документом была учтена поправка о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Ее предложили депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Как рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, нужно не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие правила расчета прожиточного минимума в масштабах всего государства.

«Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», - заявил он РИА Новости.

Он отметил, что целью законопроекта является поддержка пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, или занимались уходом за детьми и не смогли выработать стаж, или работали там, где была очень маленькая зарплата.

Третье чтение законопроекта назначено на 21 марта. Совфед займется рассмотрением документа 27 марта.

Документом предлагается исключить из подсчета общей суммы пенсии индексацию размеров и заменить ее доплатой сверх величины прожиточного минимума, который был установлен в определенном регионе.

Также с 1 января этого года предусматривается доплата сумм, которые неработающие пенсионеры недополучили в 2019 году в связи с определением размера соцдоплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных выплат с учетом их индексаций, которые проводятся в 2019 году.

Инициатива была разработана для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля. Главой государства была поставлена задача устранить несправедливость в отношении пенсионеров.

После того, как закон будет принят, люди в полном объеме получат и доплаты, и пенсию, которая с первого января была проиндексирована на 7%. При этом пенсионерам не надо будет составлять заявления и собирать справки, потому что все выплаты проведут автоматически.