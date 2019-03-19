Названы самые распространенные детские заболевания

Детей, проживающих в России, чаще всего поражают болезни органов дыхания. Среди них, например, грипп, ОРВИ и пневмония. Только в 2017 году от них пострадали более 30 миллионов детей возрастом до 14 лет.

Следом, как сообщает RT, ccылаясь на данные Росстата, идут травмы и отправления. С жалобами на них обратились около 2,6 миллионов детей.

Еще около 1,7 миллионов детей пожаловались на паразитные и инфекционные заболевания, и столько же - на болезни кожи. У 1,6 миллионов детей обнаружили заболевания органов пищеварения.

При этом отмечается, что новообразования (доброкачественные и злокачественные) не вошли в список десяти самых распространенных болезней.