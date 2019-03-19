Лидерству Зеленского в президентской гонке на Украине нашли объяснение

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал Russia Today результаты опроса, согласно которому кандидат в лидеры Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки.

По его мнению, в данном случае существует несколько причин. Одна из них состоит в том, что большинство других кандидатов давно известны и предыдущей деятельностью дискредитировали себя.

«Основные участники теряют голоса, и они (избиратели - прим. ред.) идут Зеленскому, но часть людей еще не определилась. Победа Зеленского пока не очевидна», - отметил Почта.

Он также не исключил, что могут быть какие-то вбросы.

«Всегда существуют некие карты, которые выкладываются на стол. Мы о Зеленском еще много чего услышим», - добавил профессор.

Почта предположил, что популярность кандидата Зеленского можно объяснить его нерадикальными взглядами.

«У него и программы нет, но его сдержанность менее пугает избирателей, чем воинственные заявления Порошенко, Тимошенко», - отметил он.

Эксперт также рассказал, что в истории разных государств были ситуации, когда к власти приходил человек из шоу-бизнеса и искусства.

Почта заявил, что часть избирателей понимают, что от руководителей Украины зависит не очень многое.

«Украина сидит на кредитной игле МВФ, и задача нового президента - не ухудшить ситуацию, а к Порошенко и Тимошенко отношение соответствующее», - сказал он.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по результатам опроса, который проводился всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы».

На выборах президента 31 марта за Зеленского отдать свой голос готовы 34% жителей Украины.