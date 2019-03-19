На рейсах «Аэрофлота» и «России» появятся безбагажные тарифы в Европу

Группа «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде маршрутов авиакомпании «Россия», а также «Аэрофлот», на которые существует повышенный спрос.

В пресс-службе сообщили, что безбагажные тарифы введут со 2 апреля по многочисленным просьбам пассажиров, путешествующих налегке. Ранее им приходилось оплачивать не оказанную услугу – провозку регистрируемого багажа.

Такие тарифы коснутся рейсов в города в Германии (Берлин, Франкфурт, Гамбург, Дрезден, Мюнхен и другие) и Италии (Рим, Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья). При этом на всех маршрутах сохранятся тарифы, которые включают в себя перевозку багажа.

«Главная цель введения безбагажного тарифа – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний», - отметил заместитель гендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Кроме того, цены на билеты экономкласса снизятся, стоимость минимального тарифа снизится до 30%.