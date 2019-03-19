В России предложили вернуть сезонный перевод времени

В России могут вернуть сезонный перевод времени. Так, каждое последнее воскресенье марта часы нужно будет переводить на час вперед, а в последнее воскресенье октября, наоборот, на час назад.

Об этом «Звезде» рассказал депутат Госдумы Андрей Барышев. Решение аргументировано тем, что в ряде регионов страны рассветы и закаты наступают слишком рано. Это, в свою очередь, вызывает недовольство у жителей, а также проблемы со здоровьем - например, бессонница, депрессия и некоторые другие.

«Эта практика (перевода времени - прим. ред.) достаточно обоснованная, правильная», - заявил Барышев.

Барышев добавил, что инициатива начала исходить от граждан, которые не единожды обращались с просьбой вернуть перевод времени к региональным и федеральным властям.

Кроме того, по мнению автора законопроекта, переводы на «летнее» и «зимнее» время поспособствуют более эффективному использованию светлого времени суток и сокращению потребления электроэнергии.