Делегатов из Германии впечатлили перемены в Крыму за пять лет

Члены делегации общественников из Германии остались впечатлены переменами в Крыму за последние пять лет, заявил зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш.

«Мы очень впечатлены переменами, произошедшими в Крыму за пять лет, впечатлены и Крымским мостом, и новым аэропортом», - рассказал Порш ТАСС.

По его словам, наложенные на Крым санкции носят только лишь политический характер и не оказали на полуостров никакого влияния. Как подчеркнул немецкий делегат, делегации из Германии было важно и нужно это увидеть своими глазами.

«Мы многое посмотрели в Крыму и увидели, что люди здесь жизнерадостные и довольны своей жизнью» - добавил Порш.

Немецкая делегация из представителей общественных организаций и журналистов находится в Крыму с четырехдневным визитом.

Кроме того, как отметил немецкий политик, члены делегации из Германии спокойно воспримут запрет на въезд на Украину, если Киев введут его из-за посещения полуострова.