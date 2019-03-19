Хотиненко рассказал о незаконченном фильме Хуциева

Народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал «Звезде», что скончавшийся режиссер Марлен Хуциев не закончил свой фильм, который, как он надеется, доделают его ученики в память о своем уникальном учителе.

«Он уникальный был совершенно. Я ему при жизни это говорил. У него фильмы пронизаны каким-то светом. У меня любимый был фильм "Был месяц май". Невероятная картина первых дней мира наших ребят, офицеров. Поколение старшее Тодоровского снималось у него. Поразительный талант. Абсолютно индивидуальный, ни с кем не спутаешь», - подчеркнул Хотиненко.

Как рассказал режиссер, его коллега был со своей точкой зрения, но кто-то мог сказать, что у Хуциева был непростой характер.

По его словам, фильм, который не успел завершить Хуциев, должны доснять его ученики, чтобы осталась о великом режиссере память.

«Я видел кусочки фильма его, который он не доделал. Про Чехова и Толстого. Может, ученики его (доделают). Мне кажется, нужно, чтобы этот фильм увидел свет, это будет память о нем».

Ранее сообщалось, что Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в больнице.