Двоих спонсоров ИГИЛ* задержали в Дагестане

Следственный комитет России по Республике Дагестан задержал двух мужчин, подозреваемых в финансировании терроризма. Против них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК РФ.

Следователи установили, что в период с 2015 по 2017 годы подозреваемые перечислили более десяти миллионов рублей террористической организации ИГИЛ*.

Кроме того, во время обыска в квартире, где собирались финансисты боевиков, нашли запрещенную экстремистскую литературу.

«Данное преступление выявлено в результате совместной работы следователей с подразделениями ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО», - говорится в сообщении.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

За пособничество террористам всем задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Звенья этой большой финансовой цепи обезврежены также в Ульяновске и Воронеже. По имеющейся информации, некоторые оставшиеся без финансирования боевики в Сирии уже выразили желание прекратить вооруженную борьбу.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ