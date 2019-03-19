В Росздравнадзоре отреагировали на сообщения о дефиците препарата от аритмии

Росздравнадзор направил запросы производителям препарата от аритмии «Амиодарон» в связи с появившейся информацией в прессе о дефиците лекарства. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Росздравнадзора.

«Росздравнадзор для выяснения ситуации направил запросы производителям», - сказано в сообщении.

Дальнейшее разъяснение ситуации будет после того, как производители предоставят информацию, заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что в российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» в таблетках, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В материалах уточнялось, что «Амиодарон» борется с нарушениями сердечного ритма и предотвращает внезапную смерть.