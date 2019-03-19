СМИ: Андрей Губин бросил все и уехал в Таиланд

Накануне своего 45-летия артист Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд, пишет издание Star Hit.

По словам продюсера Тараса Ващишина, работающего с поп-исполнителем, певец работал в студии, трудился над новыми песнями, но его планы внезапно поменялись.

«Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того, как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», - отметил продюсер.

Ващишин рассказал, что Губин уехал в Азию несколько месяцев назад. По его мнению, вряд ли артист думает о своей круглой дате.

Издание отмечает, что очевидцы видели артиста в Таиланде с симпатичной блондинкой, с которой Губин познакомился в Уфе. По их данным, певец с этой девушкой жили в разных отелях.