«Ушел борец за кино» - кинокритик Шнейдеров о смерти Марлена Хуциева

Советский и российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров назвал Марлена Хуциева «режиссером великих фильмов» и настоящим «борцом за кино».

«Ушел последний символ свободы, которая началась в 55-м году после смерти Сталина», - заявил он «Звезде».

Он добавил, что Хуциев стал «одним из столпов шестидесятников».

«Российское искусство понесло абсолютно невосполнимую утрату», - заключил Шнейдеров.

Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в московской больнице. В 2019 году выйдет картина режиссера «Невечерняя» про Льва Толстого и Антона Чехова, до премьеры которой сам Хуциев не дожил.