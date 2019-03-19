Шойгу рассказал, что россияне вышли на «твердую тройку» по уровню знаний по географии

За несколько лет проведения географического диктанта уровень знаний россиянами географии вырос и оценивается на «твердую тройку». Об этом рассказал российским СМИ глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

По его словам, в целом по России растет средний балл знаний по географии.

«Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую, уверенную тройку. В прошлом году впервые разбили задания на две части: первая - полегче, вторая - посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй - где-то 47», - приводит слова Шойгу агентство ТАСС.

Он отметил, что диктант написали свыше 100 тысяч военнослужащих не только в РФ, но и на зарубежных базах - в Казахстане, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Таджикистане и Сирии. Шойгу уточнил, что диктант также писали на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне, например, в Аденском заливе.

Президент РГО рассказал, что была заметна заинтересованность военнослужащих, воспитанников, курсантов, понятно, что люди тянутся к знаниям, и не только географическим. Поэтому, как заявил Шойгу, родилась новая идея - провести первый военно-исторический диктант.

«Очень хотим, чтобы все, кто связан с армией, и те, кто только хочет пойти служить, знали историю нашей Родины», - отметил он.

В России географический диктант проводят каждый год с 2015 года. Его главной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения страны.