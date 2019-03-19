Тепловоз протаранил УАЗ на Сахалине

На железнодорожном переезде в районе станции Альба Тымовского района на Сахалине тепловоз врезался в автомобиль УАЗ, сообщает SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным УГИБДД, 25-летний водитель за рулем УАЗ ехал по дороге «Южно – Сахалинск – Оха» на юг, на 560-м км он въехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Там и произошло столкновение с тепловозом. Пассажир и водитель автомобиля пострадали, получив повреждения разной степени тяжести.

Отмечается, что в результате ДТП в кабине автомобиля зажало человека. Оперативно приехавшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.