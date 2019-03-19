«Удивительный пример человеческой порядочности» - Проклова вспоминает режиссера Марлена Хуциева

Советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова высказала соболезнования в связи со смертью легендарного режиссера Марлена Хуциева.

«Целая эпоха ушла вместе с ним. Не только кинематографа, но и всего нашего поколения», - заявила она «Звезде».

Она пояснила, что картины Хуциева передают «внутреннее содержание» всех людей, которые относят себя к поколению режиссера.

Его творчество Проклова назвала честным и настоящим, несмотря на «тяжелые времена». Она добавила, что этим качествам стоит поучиться сегодняшним кинематографистам.

«Это удивительный пример человеческой порядочности», - вспоминает актриса личные качества Хуциева.

Проклова отметила, что смерть режиссера - огромная утрата, добавив, что скорбит вместе с его родными и близкими.