«Удивительный пример человеческой порядочности» - Проклова вспоминает режиссера Марлена Хуциева
Советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова прокомментировала «Звезде» известие о смерти легендарного режиссера Марлена Хуциева.
© Фото: Anton Kavashkin Russian Look , Globallookpress
Советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова высказала соболезнования в связи со смертью легендарного режиссера Марлена Хуциева.
«Целая эпоха ушла вместе с ним. Не только кинематографа, но и всего нашего поколения», - заявила она «Звезде».
Она пояснила, что картины Хуциева передают «внутреннее содержание» всех людей, которые относят себя к поколению режиссера.
Его творчество Проклова назвала честным и настоящим, несмотря на «тяжелые времена». Она добавила, что этим качествам стоит поучиться сегодняшним кинематографистам.
«Это удивительный пример человеческой порядочности», - вспоминает актриса личные качества Хуциева.
Проклова отметила, что смерть режиссера - огромная утрата, добавив, что скорбит вместе с его родными и близкими.