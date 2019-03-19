Шойгу рассказал о проекте по развитию Центральной Сибири
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что РГО привлекло ряд экспертов, чтобы оценить проект по развитию Центральной Сибири, получивший название «Русский ковчег». Об этом он сказал в интервью российским СМИ.
«Проект включает в себя развитие транспортной сети, переработку полезных ископаемых и довольно большую энергетическую часть. На этой территории многое было сделано в советское время и многое было начато, но закончить помешала перестройка», - цитирует его ТАСС.
Шойгу уточнил, что речь идет, к примеру, о таких крупных проектах, как Березовская и Назаровская ГРЭС, Минусинский электрокомплекс, развязка Тайшет - Междуреченск с выходом на БАМ и Транссиб, Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс, и других.
«Мы хотим все это объединить в один большой проект. Сегодня это мы делаем в рамках РГО. На данном этапе привлекли серьезных экспертов, которые дадут свою оценку», - добавил он.