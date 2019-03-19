Юрий Грымов о Марлене Хуциеве: таких людей больше не делают

Ушла целая эпоха авторского кино, таких людей больше не делают, так прокомментировал «Звезде» смерть народного артиста СССР Марлена Хуциева российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер Юрий Грымов.

«Марлен Хуциев - это целая эпоха в кино. Причем эпоха авторского кино - то, что сегодня забыто. Кино, где автор имеет большое значение. Человек, у которого была своя позиция, с ним мог кто-то соглашаться, кто-то - не соглашаться. Он очень ярок был. То, что он делал - это был пик развития советского кино», - отметил режиссер.

По словам худрука театра «Модерн», в настоящее время таких режиссеров просто нет, поэтому уход из жизни Хуциева является большой утратой.

«Это большая утрата. Это личность, это режиссер. Сегодня таких людей практически не делают. Очень печально», - добавил Грымов.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в московской больнице. За три дня до смерти его госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.