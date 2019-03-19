«Ушел родной для меня человек»: народная артистка РСФСР Белохвостикова о смерти Хуциева

Советская и российская актриса и народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова прокомментировала смерть ушедшего утром 19 марта режиссера Марлена Хуциева.

«Это родной для меня человек», - призналась она.

Белохвостикова пояснила, что она вместе училась с сыном Хуциева и его невесткой, а ее дочь с рождения дружит с внучкой режиссера.

Артистка призналась, что ей сложно подобрать слова, так как в этот день она потеряла близкого ей друга, а вся страна лишилась гениального режиссера.

«Все его картины - это история страны», - добавила актриса.

Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни в московской больнице.

В последние годы режиссер работал над фильмом «Невечерняя», который посвящен Антону Чехову и Льву Толстому. Завершить картину он не успел.