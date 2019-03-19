Шойгу рассказал о планах поездить по России на поезде и добраться до плато Путорана

Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поведал о своих планах проехать на поезде через Россию, Монголию, Китай, а также побывать на Камчатке, на плато Путорана, посетить Курилы и арктические острова.

«У моего товарища из Швейцарии была мечта проехать по маршруту Москва - Пекин на поезде через всю Россию, Монголию и Китай. Он ее осуществил. Я бы тоже хотел совершить такое путешествие», - рассказал Шойгу.

По его словам, сначала он хочет доехать «до самого края страны», чтобы потом «повернуть в Китай». Об этом он рассказал российским СМИ.

Как пишет ТАСС, президент РГО хотел бы побывать и на Камчатке, и на Чукотке, на мысе Шмидта, на Курильских островах Матуа и Шумшу. По словам Шойгу, на Матуа была восстановлена взлетная полоса, где уже садились самолеты. Несколько экспедиций было проведено на острове.

«Что там делал такой большой военный контингент (японской армии), зачем нужны были такие мощные проводники электроэнергии и для чего в принципе было нужно столько электроэнергии», - рассказал Сергей Шойгу о вопросах, на которые предстоит ответить в будущем.

Президент РГО также поделился, что он дважды собирал чемоданы, чтобы побывать на плато Путорана, однако поездка срывалась. В этом году, отметил Шойгу, он попытается совместить поездки по службе, чтобы побывать на Новосибирских островах.