Жительница Латвии напала на водителя автобуса из-за русского языка

Жительница Латвии Линда напала на женщину-водителя, потому что та ответила ей не на латышском, а на русском языке. Об этом сообщает портал jauns.lv.

Инцидент произошел еще 9 марта в автобусе рейса Рига-Даугавпил. Однако стало известно о нем лишь 18 марта, когда пассажирка по имени Линда рассказала об этом в социальных сетях.

По словам возмущенной женщины, водитель «притворилась», что не говорит на латышском языке, ответила по-русски, а затем проехала нужную остановку. Линду с маленьким ребенком она высадила на обочине.

«Показала билет, женщина-водитель ответила по-русски, хотя я к ней обращалась на латышском. Мой трехлетний ребенок не понял, что она сказала. Почему вообще с нами говорят на иностранном языке?» – сказала пассажирка.

Женщина отметила, что ей пришлось настоять, чтобы с ней говорили на латышском, но водитель только ухмыльнулась в ответ. Пассажирка испугалась, что ее не выпустят и увезут слишком далеко.

«Я вцепилась в волосы водителя – что еще могла сделать, если по-латышски не понимает, – пусть выпустит. Тогда она выпустила где-то в поле. Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя», - пояснила женщина.

В конце сообщения жительница Латвии возмутилась, что не понимает, зачем ей нужно учить иностранный язык, чтобы доехать от Риги до Лиелварде на автобусе.

При этом в автобусном парке Даугавпила заявили, что водитель и очевидцы поведали другую версию развития событий. У женщины-водителя оказалась необходимая категория знания госязыка. Однако, так как видеонаблюдения в транспорте не велось, Центр госязыка намерен провести проверку в автобусном парке.