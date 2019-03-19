Россия передаст материалы по восстановлению Пальмиры в ЮНЕСКО

Россия намерена передать материалы по восстановлению древнего сирийского города Пальмира в ЮНЕСКО. Об этом заявил в интервью российским СМИ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В числе материалов, подчеркнул министр, будет и специально созданная 3D-модель города. В ЮНЕСКО все передадут, по его словам, в течение ближайших двух месяцев.

Шойгу также напомнил, что некоторое время назад в самом ЮНЕСКО говорили о необходимости поиска источников финансирования на восстановление Пальмиры.

«Когда мы призвали к этому, мол, давайте, уже пора, начали вмешиваться разного рода течения - не совсем научного, не совсем культурного и совсем не географического толка. Здесь хочется крикнуть: "Ау, ребята, вы где? Вы же плакали и говорили, что надо восстановить Пальмиру», - цитирует его ТАСС.

Шойгу уточнил, что сейчас сотрудники РГО, президентом которого является министр, продолжают поднимать архивные материалы о древнем городе и доделывать 3D-модель Пальмиры.