Россия передаст материалы по восстановлению Пальмиры в ЮНЕСКО
Россия намерена передать материалы по восстановлению древнего сирийского города Пальмира в ЮНЕСКО. Об этом заявил в интервью российским СМИ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
В числе материалов, подчеркнул министр, будет и специально созданная 3D-модель города. В ЮНЕСКО все передадут, по его словам, в течение ближайших двух месяцев.
Шойгу также напомнил, что некоторое время назад в самом ЮНЕСКО говорили о необходимости поиска источников финансирования на восстановление Пальмиры.
«Когда мы призвали к этому, мол, давайте, уже пора, начали вмешиваться разного рода течения - не совсем научного, не совсем культурного и совсем не географического толка. Здесь хочется крикнуть: "Ау, ребята, вы где? Вы же плакали и говорили, что надо восстановить Пальмиру», - цитирует его ТАСС.
Шойгу уточнил, что сейчас сотрудники РГО, президентом которого является министр, продолжают поднимать архивные материалы о древнем городе и доделывать 3D-модель Пальмиры.
«Нашли фотографии Пальмиры 1872 года, сделанные первыми попавшими туда русскими путешественниками. Сейчас сделаем альбом, где хотим наглядно показать, что было и что стало. Это нужно для того, чтобы понять, что и как делать дальше. Для этого же мы делаем 3D-модель», - добавил глава Минобороны.