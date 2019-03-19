Один случай на миллион: в Колумбии ребенок родился со своим близнецом внутри

Жительница Колумбии, будучи на седьмом месяце беременности, пошла на УЗИ и обнаружила, что внутри живота ее ребенка развивается маленький зародыш.

Этот случай является редким отклонением развития эмбриона, встречающимся один раз на миллион, сообщает La Nacion. Оно возникает, когда клетки братьев или сестер-близнецов не делятся в нужное время и развиваются ассиметрично.

Обычно плод удается обнаружить лишь после рождения ребенка, однако этот случай стал уникальным.

Внимательно изучив все обстоятельства, врачи заявили о необходимости сделать девушке кесарево сечение на 37-й неделе беременности, после чего хирурги выполнили своего рода «кесарево сечение» родившемуся мальчику.

К счастью, обе операции прошли успешно. Сейчас здоровью матери и новорожденного ничего не угрожает.