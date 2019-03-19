В Приморье построят новый рыбоперерабатывающий комбинат

Осенью 2019 года будет запущена первая очередь одного из крупнейших строящихся в Приморье рабоперерабатывающих заводов. Об этом заявил глава края Олег Кожемяко по итогам совещания по теме «О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО».

По его словам, все проекты в части АПК находятся в планах развития. На все эти проекты уже существуют соответствующие графики.

«В ТОР "Большой Камень" пуск должен состояться - первая очередь - этой осенью. Там крупнейший рыбоперерабатывающий комбинат», - сказал Кожемяко.

Уже в 2020 году в Приморье будет построен комбинат по переработке минтая в ТОР «Надеждинский», что создаст базу для насыщения внутреннего рынка, а также экспорта, подчеркнул глава края.