Ушел из жизни легендарный советский режиссер Марлен Хуциев

Народный артист СССР Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в московской больнице. Об этом «Звезде» рассказала представитель Союз Кинематографистов РФ Татьяна Немчинская.

16 марта Хуциев был госпитализирован в больницу с желудочно-кишечным кровотечением и находился в реанимации. Врачи боролись за жизнь Хуциева, однако медикам не удалось спасти режиссера.

В конце 2018 года Хуциев уже был госпитализирован. Однако тогда режиссер отказался ложиться в больницу без жены. Его супруга умерла четвертого января в реанимации.

Хуциев наиболее известен своими работами над такими картинами, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь». В последнее время он работал над лентой «Невечерняя» про Льва Толстого и Антона Чехова, которая должна была выйти в 2019 году.