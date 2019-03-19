Стало известно, когда соединят две части железнодорожного моста из ЕАО в Китай

Главный инженер моста Ли Хуачао рассказал РИА Новости, что 20-23 марта планируется соединить две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области через реку Амур в Китай.

Все строительство завершат только в июле, отметил он. Однако уже в течение года по мосту Нижнеленинское — Тунцзян длиной в 2,2 км будут ездить поезда.

Строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем началось в 2014 году.

Отмечается, что проект предполагает пропускную способность моста около 21 млн тонн в год. По нему будут экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината по самому короткому пути.