Стало известно, когда соединят две части железнодорожного моста из ЕАО в Китай
Две части российско-китайского железнодорожного моста из Нижнеленинского в ЕАО и до китайского Тунцзяна через реку Амур будут соединены до конца недели.
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Главный инженер моста Ли Хуачао рассказал РИА Новости, что 20-23 марта планируется соединить две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области через реку Амур в Китай.
Все строительство завершат только в июле, отметил он. Однако уже в течение года по мосту Нижнеленинское — Тунцзян длиной в 2,2 км будут ездить поезда.
Строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем началось в 2014 году.
Отмечается, что проект предполагает пропускную способность моста около 21 млн тонн в год. По нему будут экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината по самому короткому пути.