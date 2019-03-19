Число жертв циклона в Мозамбике может превысить 1000 человек

Президент Мозамбика Филипе Ньюсь заявил, что число погибших в результате циклона и наводнения может превысить 1000 человек. Об этом пишет Reuters.

В настоящее время в Мозамбике подтверждено 84 смертельных случая после циклона «Идай». Кроме того, сообщается о 89 жертвах буйства стихии в Зимбабве, еще 56 смертей зафиксировано в Малави.

«Все указывает на то, что мы можем зарегистрировать более тысячи смертей», - отметил Ньюси.

В Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщили, что один из крупнейших портов страны, Бейра, был практически полностью разрушен после удара циклона.

«Идай» спровоцировал сильные наводнения, что повлекло масштабные разрушения инфраструктуры в нескольких африканских странах.

Ранее сообщалось, что в результате сильнейшего наводнения в Зимбабве погиб 31 человек. Тропический циклон обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта. В результате непогоды около полумиллиона человек были отрезаны от внешнего мира.