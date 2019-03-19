Фильм «Крым» показали жителям Симферополя в день воссоединения полуострова и России

В память о весне 2014 года жителям Симферополя показали картину Алексея Пиманова «Крым». Это фильм о чести и верности, настоящей дружбе и любви.

Показ осуществлялся сразу в нескольких кинотеатрах, а вход был свободный.

Желающих посмотреть ленту оказалось много, а кто-то даже оставался на следующий сеанс.

«Мы до сих пор считаем, что горожанами был сделан правильный выбор. Ну и мы видим результаты. И, конечно, когда мы видим такое кино про эти события - это вызывает эмоции», - поделился впечатлениями один из посетителей кинотеатра.

В массовых сценах киноленты снимались и сами крымчане. Они признаются: это кино, на самом деле, будто про них.

Некоторые зрители добавили, что кино они смотрели не единожды. А кто-то после сеансов даже обратился к организаторам с просьбой повторить показ.