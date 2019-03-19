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Страна с размахом отметила День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Константин Худолеев
07:58 19.03.2019
Пять лет назад Крым воссоединился с Россией: 18 марта 2014 года волю народа, изъявленную крымчанами на референдуме, официально закрепили подписанием договора в Кремле.
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Торжества в честь исторического праздника по случаю пятилетия Крымской весны прошли во многих городах России, но самыми яркими получились, конечно, на самом полуострове. Жителей Крыма приехал поздравить президент России Владимир Путин.

Визит Путина в Симферополь начался встречей с внушительной делегацией из Франции - Ассоциацией Франко-российский диалог. Одним из первых вопросов к главе государства было то, каким президент видит развитие отношений России с Пятой республикой в частности и Европой в целом.

«Самое главное заключается в том, что мы объединены общей историей наших народов. Она была разной в разные времена, но современный мир и тенденции его развития таковы, что если мы хотим добиваться общего результата, общего успеха, то мы, конечно, должны объединять свои усилия в этом. В Европе, во Франции у нас очень много друзей, которые думают так же, как и вы, я это хорошо знаю, и мы всячески будем стараться делать все, что от нас зависит, чтобы выстраивать отношения с нашими друзьями во Франции и в Европе», - констатировал президент.

Спросили главу государства и о том, что будет с санкциями. После воссоединения России с Крымом Европа, напомним, ввела нерыночные ограничения против России, Москва ответила контрмерами.

«Мой ответ не порадует наших сельхозпроизводителей, наших, российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», - ответил Путин.

Еще одна встреча у президента прошла с представителями общественности Крыма и Севастополя. На ней президента спрашивали о развитии туризма, сельского хозяйства, ценах на авиабилеты в Крым и, разумеется, об отношениях с Украиной.

«Русский и украинский народ никогда не ссорились. У нас есть проблемы с только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, вызывает оторопь, недоумение, так и хочется спросить по-украински: "С ума, что ли, сошел?" Люди напуганы, боятся даже родственникам позвонить в Россию - прослушают, и потом проблем не оберешься. Я все это прекрасно понимаю. Но все это время лечит, уверен, глубокие корни наши общей культуры, истории веры возьмут верх над всякой политической пеной последних дней», - выразил мнение российский президент.

За пять лет, что Крым находится в составе России, еще ни один иностранный лидер ни разу не нанес визит на полуостров. Ситуация, возможно, изменится уже в самое ближайшее время. Представителю турецкой общины Путин рассказал, что пригласил на открытие соборной мечети в Симферополе Реджепа Эрдогана. А в разговоре с раввином он предложил позвать на открытие синагоги в Крыму премьера Израиля.

Рассказал Путин и о том, что сам думает по поводу присоединения Крыма к России.

«Я вам тайну открою, за годы работы мне не раз приходилось думать, какое решение принимать в той или иной сфере. И когда выбор делаешь в пользу общенациональных интересов, абстрагируясь от возможных негативных последствий и лично для себя, и для каких-то людей, которые рядом со мной стоят, именно в пользу национальных долгосрочных интересов, такая точка зрения побеждает. И здесь, я думаю, то же, произошло то же самое…», - сказал он.

Пока президент отвечал на вопросы общественников, на центральной площади Симферополя начался праздничный концерт. Его глава государства также посетил и вышел на сцену, чтобы обратиться к собравшимся со словами благодарности.

«Я сейчас не побоюсь сделать историческое сравнение - поведение крымчан мне напоминает поведение бойцов Красной армии в дни Великой Отечественной войны. Когда они, прорываясь к своим, выносили свои знамена, так и вы, находясь долгие десятилетия вне российской государственности, сохранили любовь к родине, к России. Спасибо вам», - сказал он.

Концерт завершился красочным фейерверком в ознаменование пятой годовщины Крымской весны.

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