Смертельная коррида: бык убил матадора во время выступления в Колумбии
Животное сильно ранило матадора на корриде в Валенсии. От полученных травм мужчина скончался.
© Видео: Carlos_Millet, Twitter
В Колумбии бык убил матадора прямо во время представления. Трагедия произошла в городе Валенсия, на ярмарке Фальяс.
Сначала бык ударил мужчину по левой ноге. После этого животное постарались сразу же отогнать.
Матадор мог обойтись травмой, однако от силы удара он повредил кости и связки. Его не удалось спасти, передает Publimetro.
Кадры с места инцидента позже появились в Сети.