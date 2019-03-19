Смертельная коррида: бык убил матадора во время выступления в Колумбии

В Колумбии бык убил матадора прямо во время представления. Трагедия произошла в городе Валенсия, на ярмарке Фальяс.

Сначала бык ударил мужчину по левой ноге. После этого животное постарались сразу же отогнать.

Матадор мог обойтись травмой, однако от силы удара он повредил кости и связки. Его не удалось спасти, передает Publimetro.

Кадры с места инцидента позже появились в Сети.