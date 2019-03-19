Житель Камчатки получил 10 лет тюрьмы за попытку вступить в ИГИЛ*

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Камчатки за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления ФСБ.

Жителя города Елизово признали виновным в намерении вступить в ИГИЛ*, а также вербовке в ряды этой организации знакомого.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - заявили в ФСБ.

Следствие выяснило, что в 2017 году мужчина собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных формирований. При этом он склонял знакомого к подобному. Осужденный предпринял попытку к выезду за границу, но был задержан в Елизово.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ