Музыкальный сервис Spotify появится в России
Стоимость месячной подписки на музыкальный сервис может составить 150 рублей в месяц.
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Музыкальный стриминговый центр Spotify станет работать в России уже летом этого года.
Соответствующее уведомление было направлено аналитиками Сбербанка представителям российского аудиостриминга, сообщает РБК.
Так, Spotify составит конкуренцию таким сервисам, как «Яндекс.Музыка», Apple Music, Google Play Music и Boom.
Стоимость подписки на месяц составляет 150 рублей.
Spotify мог прийти на российский рынок еще в 2014-м году, но представителям музыкального сервиса не удалось договориться со своими партнерами – компанией МТС.