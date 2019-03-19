Музыкальный сервис Spotify появится в России

Музыкальный стриминговый центр Spotify станет работать в России уже летом этого года.

Соответствующее уведомление было направлено аналитиками Сбербанка представителям российского аудиостриминга, сообщает РБК.

Так, Spotify составит конкуренцию таким сервисам, как «Яндекс.Музыка», Apple Music, Google Play Music и Boom.

Стоимость подписки на месяц составляет 150 рублей.

Spotify мог прийти на российский рынок еще в 2014-м году, но представителям музыкального сервиса не удалось договориться со своими партнерами – компанией МТС.