Ди Каприо показал первый постер нового фильма Тарантино

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в Twitter первый постер новой киноленты режиссера Квентина Тарантино.

На постере фильма «Однажды в Голливуде» изображен сам Ди Каприо вместе с его звездным коллегой – Бредом Питтом. В ленте именно они исполнили главные роли. Леонардо играет актера Рика Далтона, а Питт – его каскадера Клиффа Бута.

Действие картины разворачивается во время событий 1969 года, а именно зверских убийств, связанных с маньяком Чарльзом Мэнсоном. Напарники планируют уехать в Италию, где на поток поставлен выпуск так называемых спагетти-вестернов, на которых прославился Клинт Иствуд.

Соседями Далтона оказываются режиссер Роман Полански и его беременная жена Шэрон Тейт, которую убьют последователи Мэнсона. Ее сыграет Марго Робби. Также в фильме примут участие Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Брюс Дерн, Майкл Мэдсен и другие.

Картина станет девятой на счету Тарантино, а после десятой он обещал завершить кинокарьеру. Мировая премьера запланирована на 26 июля. В России премьера фильма состоится 8 августа нынешнего года.