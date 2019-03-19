Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле

Второй весенний месяц может стать морозным для части россиян. Несмотря на солнце, в ряде регионах страны температура в апреле может опуститься до -20 градусов. Так, например, в Якутии в отдельные ночи температура воздуха составит -30 градусов мороза. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

При этом на севере Центрального региона средняя температура воздуха составит около 0 градусов или чуть ниже. Стоит отметить, что норма в этих регионах составляет +7 - +12 градусов в этот период.

На юге воздух прогреется до +9 - +14 градусов. Однако не исключаются редкие заморозки до -2 градусов.

Тем не менее, на некоторых северных территориях – Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр, север Туруханского района Красноярского края, северо-восток Якутии и Чукотки – ожидается температура немного выше месячной нормы.

В столице же средняя температура в апреле составит около +5 градусов, сообщает «Российская газета».