Освободивших Восточную Гуту сирийцев увековечили в подземной галерее с барельефами

Подвиги сирийцев, погибших во время освобождения Восточной Гуты, увековечили в подземном тоннеле. Необычную галерею в память о своих товарищах по оружию создал военнослужащий САР Муханнад Муалля.

Скульптор-самоучка сам освобождал эту землю от боевиков. Муалля был ранен, лежал в лазарете, в похожем подземелье. Тогда ему и пришла в голову идея вырезать на глиняных стенах образы борьбы и победы.

«Я показал то, что видел своими глазами во время освобождения Восточной Гуты - лица своих товарищей, спасенных детей. Моя работа понравилась людям. О ней узнал даже президент (Башар) Асад. Он попросил сделать еще одну, вот эту галерею. Мне дали инструменты, помощников. Сказали: "здесь будет особый, подземный музей"», - рассказал сирийский военнослужащий.

Две первые галереи, созданные Муханнадом, были засыпаны во время восстановительных работ. Но третью - скульптор вырезал ее в тоннеле под школой, где во время боев прятались террористы - власти обещали сберечь.

Катакомбы под кварталом Джобар тянутся на три километра. Само предместье разрушено почти до основания и восстанавливать его не будут. Слишком много опасных схронов оставили после себя боевики. Квартал сровняют с землей и отстроят заново. Но галерею с барельефами сохранят - как память о подвиге сирийских солдат.